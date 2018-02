Soome vajab enneolematus koguses tööjõudu

Soome Turu, Pori, Rauma ja Uusikaupunki piirkonna tööstused loovad lähiaastatel juurde 30 000 uut töökohta, kuid raskusi võib tekkida töötajate leidmisega, kirjutas Yle.

Turus asuv Meyeri laevatehas teatas esmaspäeval järjekordsest suurtellimusest, mille maht on 500 miljonit eurot. Eile kirjutas Yle, et Uusikaupunkis asuv Valmeti autotehas värbab tänavu juurde 1000 uut töötajat .

Soome endine peaminister Esko Aho rääkis väljaandele, et tema hinnangul võib tänu laeva- ja autotehastele juurde tulla isegi ligi 30 000 uut töökohta. Tema sõnul on tegemist Soome kohta erakordse nähtusega, millele pole seni pööratud piisavalt tähelepanu - selleks, et töötajaid juurde saada, oleks vaja arendada koolitust ja infrastruktuuri, ning see teema laieneb Edela-Soomelt kogu riigile.

Ettevõtted on teatanud, et tahavad palgata nii insenere kui ka lihttöötajaid. Turu ülikoolis on juba hakatud neid silmas pidades insenere koolitama. Kuna nii laevade kui autode tellijaks on Saksa kontsernid, tuleb kasuks ka saksa keele oskus.

Turu laevatehases töötab 2000 inimest, 2023. aastaks peaks töötajate arv kasvama 2500 peale, laevatehase allhankijate heaks tööötab aga 7000 inimest ning viie aasta pärast peaks neid olema juba 20 000. Valmet Automobile'i töötajate arv on aastaga kasvanud 2000 töötaja võrra, 4500 töötajani.