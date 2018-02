Läti keskpanga juht on vahi all

Esialgsetel ja kinnitamata andmetel kahtlustakse, et Läti panga president on kaasa aidanud altkäemaksude väljapressimisele krediidiasutustest. LTV uudises väideti anonüümsele allikale tuginedes, et KNAB arreteeris tuntud ehitusettevõtja ja kiirlaenuäris tegutseva Maris Martinsonsi ning see võib olla seotud keskpanga juhi läbiotsimisega.

Laupäeva õhtul teatas Läti president Raimonds Vejonis, et kutsub järgmisel nädalal kokku erinõupidamise, kus arutatakse Läti panganduse vastuolulist olukorda. Samuti teatas rahandusministeerium, et esmaspäeval toimub erikoosolek keskpanga esindajatega.

Läti peaminister Maris Kucinskis kutsus esmaspäevaks kokku erakorralise kabinetiistungi. Ta lisas, et riiklikku ohtu ei ole: „Ei ole ühtegi märki, et oleks mingit ohtu riigi finantssüsteemile,“ teatas ta.

Kucinskis ütles, et ei tema kui peaminister ega ükski teine ametnik ei pea vajalikuks sekkuda korruptsioonivastase ameti töösse. „See institutsioon töötab professionaalselt ja täpselt,“ ütles ta.

Läti Keskpank teatas, et ei saa uurimist kommenteerida, kuid keskpangal on korruptsiooni ja kõigi ebaseaduslike tegevuste suhtes nulltolerants.

Alles nädala alguses tegi USA rahandusministeerium ettepaneku lõigata Läti ABLV pank süsteemse rahapesu tõttu ära Ühendriikide finantssüsteemist. USA rahandusministeeriumi hinnangul on ABLV rahapesu ehitanud enda äritegevuse üheks alustalaks ja rahastab nii ka Põhja-Korea režiimi. Äripäev kirjutas siis, kuidas Läti probleemid heidavad varju ka Eesti pangandusele.