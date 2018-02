Läti panga rahapesu heidab varju kogu Baltikumile

Ainult tellijale

USA rahandusministeeriumi eilne ettepanek lõigata Läti ABLV pank süsteemse rahapesu tõttu ära Ühendriikide finantssüsteemist on väga karm ja harvaesinev käik, mis jätab välisriikide silmis tumeda varju kogu Baltikumile.

"Maine osas on see Baltikumile kindlasti väga tugev löök, kuna Euroopa pankadest on Läti pangad ka varem USA negatiivse tähelepanu pälvinud," ütles LHV rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul.

Kilvar Kessler, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Rahapesu tuleb tõsiselt võtta USA rahandusministeeriumi allasutus FinCEN otsustas 13. veebruaril astuda samme, et finantsvahendajad lõpetaksid korrespondentsuhted USAs Läti krediidiasutusega ABLV Bank. FinCEN põhjendas oma otsust üldistatuna panga poolt rahapesu tõkestamise nõuete eiramisega. ABLV Bank on üks Läti suurematest pankadest ning kuulub Läti finantsjärelevalveasutuse FKTK ja Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla. Meie arvates tuleb riikidel ja finantsvahendajatel suhtuda rahapesu tõkestamisse täie tõsidusega. Algab see sobivast õigusraamistikust, seal hulgas efektiivset menetlust võimaldavate protsessinormide ja mõjusate karistusmäärade sisseseadmisest, kuni iga üksiku finantsvahendaja riskikontrolli lahenditeni. Riskantsete mitteresidentide suunal riskide tõus ja nende adekvaatne maandamata jätmine võivad kaasa tuua tagasilööke laiemal rahvusvahelisel areenil. Finantsinspektsiooni kehtiva strateegia kohaselt on üheks meie rõhuasetuseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine. Oleme seda oma sihipärasega tööga signaliseerinud erinevatele asjaomastele ning fookuse – riskantsed mitteresidendid – osas saavutanud ka konkreetseid tulemusi. Kilvar Kessler, finantsinspektsiooni juhatuse esimees

USA rahandusministeeriumi hinnangul on ABLV rahapesu ehitanud enda äritegevuse üheks alustalaks. ABLV juhatus lubab FinCENi teatel pangal ja selle töötajatel punuda rahapesuskeeme ning soosib kõrge riskiga riiulifirmade tegevust, mis võimaldab pangal ja selle klientidel raha pesta.

Ehkki avalikult on ABLV öelnud, et vaatab enda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed üle, on panga omanikud ja juhid tagatubades ameeriklaste kinnitusel mõista andnud, et ei soovi riskiäri lõpetada. Niisiis on USA rahandusministeeriumi teatel kahtlane, et firma ka reaalselt muutusi ellu viia soovib. Ameeriklaste teatel takistab ABLV ka Läti rahapesureeglite reaalset rakendamist ning on ametnike mõjutamiseks pakkunud neile ka altkäemaksu.