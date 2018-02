Kes on tegelikult Eesti kütuseturu liider?

Pärast konkurentsiameti rohelist tuld Euro Oili ostule saab Alexela Oilist suurima tanklate arvuga kett. Kui mõõta turuliidri rolli aga müügitulu järgi, jääb Alexela esikohast kaugele maha.

Kui lugeda konkurentsiameti viimast otsust, milles anti Olerexile luba osta Tallinnas Linnu teel asuv 5+ tankla, siis selgub, et Olerex on müügitulu poolest kõige suurem tanklakett Eestis.

Heiti ja Marti Häälele ning väiksemas osas Oleg Ossinovskile kuuluv Alexela Oil on käibe järgi vaadatuna hoopis tanklaturu kõige väiksem tegija. Nende turuosa jääb müügitulu kaudu rehkendades 10 ja 20 protsendi vahele.

Neljast suurest on käibe järgi kolmandal kohal Neste, mille turupositsioon jääb samuti vahemiku 10 kuni 20 protsenti.

Käibe poolest teine tegija on veel eelmise aasta alguses Statoili nime kandnud Circle K kett. Nende kohta avaldab konkurentsiamet, et turuosa jääb 20 ja 30 protsendi vahele.

Turu suurim tegija on müügitulu järgi aga just Olerex, mille turuosa jääb samuti 20 ja 30 protsendi vahele. Äripäeva andmetel on Antti Moppelile ja Andres Linnasele kuuluva keti käes enam kui veerand tanklaturu käibest.