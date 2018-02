Weinsteini produktsioonifirma läheb pankrotti

26. veebruar 2018

Harvey Weinstein https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180226/NEWS/180229757/AR/0/AR-180229757.jpg

Produktsioonifirma Weinstein Co., mille asutajad on vennad Harvey ja Robert Weinstein, annab lähipäevil sisse pankrotiavalduse, kirjutab The New York Times.

Ettevõttel katkesid müügiläbirääkimised grupi investoritega, lisab väljaanne. „Kuigi me anname aru, et selline käik on meie kaastöötajatele, kreeditoridele ja kannatanutele väga soovimatu, polnud direktorite nõukogul muud valikut,“ teatas ettevõte avalduse vahendusel. Diektorite nõukogu koosneb kolmest inimesest, kellest üks on Bob Weinstein.