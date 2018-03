Alexela haub börsiplaani

Laienemiseks kaasatakse pensioniraha

"Just saame notaris digisoojad lepingud kätte," ütles Laane, et LHV ja Swedbanki pensionifondidega on käed löödud. „Tähtaeg on 10 aastat, esimese viie aasta intressimäär on 5,5% ja sealt edasi euribor + 5,0%,“ kommenteeris Laane ostu finantseerimist.

Rahastust otsis ettevõte Laane sõnul üle poole aasta. „Uurisime erinevaid võimalusi nii eestimaistelt kui ka rahvusvahelistelt pankadelt, arutlesime avalikkuse kaasamist ja suhtlesime ka Eesti turul toimetavate pensionifondidega,“ täpsustas ta.

Pensionifondidest raha kaasamise kasuks otsustati finantseerimise pikkuse pärast, mis annab eelise majanduse tsüklilisuses. „Kui pankade puhul on võimalik rääkida maksimaalselt viieaastasest rahastamisest, siis pensionifondide finantseerimise pikkus on kümneaastane,“ sõnas Laane. Ta lisas, et pensionifondidel on selge arusaam Eesti majandusest, siin valitsevatest riskidest ja fonde valdavad tugevad spetsialistid.

„Uurides erinevaid finantseerimisvõimalusi märkasime, et pensionifondid on alustanud Eesti inimestelt kaasatud vahendite investeerimist Eesti ettevõtetesse ja kinnisvarasse ning nende finantseerimistingimused on mõistlikud,“ selgitas Laane pensioniraha valiku põhjuseid.

Eelmisel nädalal andis konkurentsiamet Alexelale heakskiidu osta Euro Oili tanklavõrk ja suurendada ettevõtte tanklavõrk 98 jaama suuruseks, see toob kaasa kütuseturu liidri vahetumise.