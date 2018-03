Eesti turismiettevõtted peibuvad Berliini messil sakslasi

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on Saksamaa Nordicale väga oluline turg, kuna ettevõte lendab Tallinnast sihtriigi kolme suurimasse linna - Münchenisse, Berliini ja Hamburgi. "Hea meel on tõdeda, et oleme suutnud iga aasta reisijate arvu oma Saksamaa liinidel kasvatada. Näeme ka täna, et huvi nende otselendude vastu kasvab ja broneeringuid on tehtud rohkem, kui möödunud aastal," lausus Uibo.

Eesti stendil osalevad koos EASi turismiarenduskeskusega Tallinna ettevõtlusameti turismiosakond, Nordica, Eckerö Line, Reisiekspert, Go Travel, Estravel, Radisson Blu Sky Hotel, Uniqe Hotels ning Sokos Hotels Tallinn.

Stendi väljanägemine on uuendatud Eesti 100. aastapäevale kohaseks. Fookuses on EV100 ja kultuurisündmused, mis Eestis toimuvad. Eesti, Läti ja Leedu korraldavad riikide 100. aastapäeva puhul messil ühise vastuvõttu "Balti riigid 100" Saksa reisikorraldajatele ja ajakirjanikele.