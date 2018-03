Erakonnad tahavad jälle tulumaksusüsteemi muuta

Sõerdi hinnangul on uue korra juures lausa skandaalne see, et mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi arvestuse pu­hul võe­tak­se ar­ves­se ka sel­li­seid tu­lu­lii­ke, mi­da se­ni po­le tu­lu­dek­la­rat­sioo­nis ük­si­ki­si­ku tu­luks loe­tud ja ka ei dek­la­ree­ri­ta. "Üks sel­li­seid tu­lu­lii­ke on di­vi­den­did, mis on nende väl­ja­maks­ja juu­res ju­ba mak­sus­ta­tud.”

Sõerd ütles, et tulumaksumuudatuse tegelikke mõjusid näeme aasta pärast, kuid juba praegu võib ettevaatavalt ennustada, et paljudele ei tule sellest meeldivat kogemust. “Need mak­su­maks­jad, kes on igal kuul pa­lu­nud ma­ha ar­va­ta mak­su­va­ba mii­nimu­mi, ei saa ol­la kind­lad, et tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni­ga ei tu­le te­ha üm­be­rar­ves­tust. Pii­sab sel­lest, kui aas­ta lõ­pus maks­tak­se oo­ta­ma­tult li­sa­ta­su või tee­ni­tak­se li­sa­tu­lu ja see võib ära muu­ta ko­gu aas­ta mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi ar­vu­tu­se."

Lisaks märkis Sõerd, et aastatulu on raske prognoosida ja teatud juhtudel pole see isegi teoreetiliselt võimalik. “Kas need, kes on ost­nud Tal­lin­na Vee akt­siaid, os­ka­vad öel­da, kui pal­ju et­te­võ­te hil­ju­ti­se koh­tu­la­hen­di val­gu­ses tä­na­vu di­vi­den­de mak­sab?” küsis ta näiteks.

Ta selgitas, et kuna uue maksukorra keskne element ehk maksuküür tuluvahemikus 1200-2100 eurot kuus on summaliselt fikseeritud, siis tulude kasvades liigub järjest rohkem inimesi selle küüru sisse. Küüru sees hakkab aga maksuvaba miinimum järsult vähenema, kuni jõuab nullini. “See­ga igal aas­tal tu­lu­de kas­va­des võit­jaid vä­he­neb, kao­ta­jaid tu­leb juurde.”

Endine rahandusminister ja maksuametit juhtinud reformierakondlane Aivar Sõerd ütles, et Seeder peaks kõigepealt võtma vastutuse selle eest, et praegune võimuliit surus IRLi häälte toel riigikogus läbi nüüdseks ummikusse jooksnud ja pankrotti jõudnud ulatusliku maksupaketi. „Mis aga puudutab konkreetselt tulumaksuvaba miinimumi arvutamise uut korda, siis loomulikult tuleb see keerukas, ebaõiglane ja valedega ilustatud kord maksusüsteemis tühistada ja laiendada maksuvaba miinimumi 500 eurot kuus kõigile, sõltumata tulude liigist või tulude suurusest. Seeder on seega asunud toetama opositsiooni ettepanekut,” sõnas Sõerd.

Maksuekspert: maksud vajavad enne jõustumist paari aastat

Maksuekspert Ranno Tingase hinnangul ei tohiks maksureformid nii kiiresti jõustuda, et muudatused ei muutuks sagedaseks.

Tingas sõnas, et Helir-Valdor Seederi kui valitsuserakonna poliitiku selline seisukoht on väga murettekitav ja tekib küsimus, miks siis oli vaja maksureformi 1,5 aastat tagasi teha, kui nüüd on soov muuta. Tema hinnangul peaks uute maksude ja maksureformide kohta seadusega sätestama, et need vajavad vähemalt 2-3 aasta pikkust perioodi vastuvõtmise ja jõustumise vahel. „Ainult siis on tagatud, et maksureformid ei muutu iga-aastaseks.“

Sellest aastast kehtiv regresseeruv maksuvaba tulu on Tingase hinnangul toonud kaasa selle, et väiksema ja keskmise sissetulekuga inimestele laekuv sissetulek on varasemaga võrreldes suurem ning vastupidiselt on kõrgema sissetulekuga inimeste netosissetulek vähenenud. „Seega on osa inimeste ostujõud suurenenud ja sellele on reageeritud ka kohalik ärikeskkond, mida on võimalik märgata läbi hinnatõusude. Samas on see siiski lühiajaline majanduskasv, sest pikemas perspektiivis ei jää rohkem raha neile inimestele, keda selle muudatusega sooviti toetada.“

Ta tõdes, et ilmselt meeldiks suurem maksuvaba tulu kõigile, kuid seejuures on kõige olulisem küsimus, mis on selle riigile väga kuluka muudatuse hind. „Naiivne oleks loota, et see tuleks läbi riigieelarve kulude poole vähendamise või läbi veel efektiivsema maksuameti töö tänaste maksudega. Seega on vaja selgitust ja täpseid arvutusi ning diskussiooni, milliste uute maksude või hoopis maksusoodustuste kaotamise või kelle maksukoormuse suurenemise tulemusena on võimalik selliseid lubadusi anda.“

Eelmise sajandi lahendus

Praegu kehtiva maksuvaba tulu arvestamise süsteemi kohta on Tingase isiklik arvamus, et see on parem kui astmeline tulumaks, kuid nii järsu maksuvaba tulu tõstmisega tekitas riik endale ise surve muid maksusid tõsta ja uusi makse kehtestada. Seega oleks veidi rahulikumalt tegutsedes saavutatud tema hinnangul jätkusuutlikum ja kvaliteetsem tulemus.

„Tänase maksuvaba tulu suuruse muutmise jätaksin poliitiliste valikute jaoks, kuid arvestades meie riigi IT-suutlikkust, tahaks näha veidi nutikamat tsentraalset maksuvaba tulu arvestamise lahendust, sest avalduste esitamine paberil või muul kujul tööandjale, on pigem eelmise sajandi lahendus ning asjatu inimestele segaduse tekitamine,“ sõnas ta veel. Ta lisas, et enne kuluka IT-arenduse tegemist maksuameti poolt peaks olema aga poliitiline kokkulepe ja veendumus, et süsteem toimub pikaajaliselt.