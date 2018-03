Türklane investeeris vaikselt Eestisse miljoneid

Varem on Saim Akinal rääkinud, et nende tulevikuplaanides on jätkata laienemist teistesse riikidesse ja ka teistel kontinentidel. Nii ei investeerinud nad juhuslikult Tallinna, vaid see on valitud strateegiliseks lähtekohaks, kust teenindada uusi turge ning tugevdada Akinali müügivõrgustiku logistikat.

EASi välisinvesteeringute keskuse juhi Allan Seliranna sõnul on Türgi tehas hea näide sellest, kuidas ühtegi sektorit ei saa Eestisse kutsumisel pidada liiga odavaks või Eesti konkurentsivõimele kättesaamatuks.

„Võime küll mõelda, et tekstiilisektor, seal ei ole võimalik midagi Eestil pakkuda, sest Hiinaga me ikka võistelda ei suuda, aga tegelikult oleneb kõik konkreetse projekti lisandväärtusest, Eestis tegutseb ju edukalt Norra rõivatootja Trimtex ning Tallinna kõrvale tuleb Akinali väga moodsa sisseseadega puuvillatoodete tehas,“ ütles Selirand intervjuus Äripäevale.

Ühes vahetuses seitse inimest

Nehatu tööstusparki kerkiva tehase kohta ütles Selirand, et mitmekümne miljoni euroses tehases töötab ühel liinil ühes vahetuses kõigest seitse inimest. „Vanasti tähendas 10–20miljonine investeering liini ikkagi 100–150 töötajat, tänapäeval liigutavad operaatorid minimaalselt, kõik on automaatne,“ lisas ta.

Kui arvestada mitmes vahetuses töötamist, logistikat ja muud, siis ühtekokku värbab Aston Synthetics OÜ Eestis 35–40 inimest, kui aga peaks avatama teine tootmisliin, siis kasvab see 70 inimeseni. "Igal juhul on tegemist väga kapitaliintensiivse ettevõtmisega, kus põhirõhk on pandud automatiseerimisele ning kõrgele lisandväärtusele," rõhutas Saim Akinal.