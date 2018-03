Hommikuprogrammis: poliitikud nullivad ettevõtlikke algatusi

12. märts 2018, 17:11

Homme Äripäeva raadios kell 7 algavas hommikuprogrammis on Igor Rõtovil ja Ken Rohelaanel külas Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisler, kes räägib, kuidas poliitikud kütavad rahva meelepaha üles, mis nullib ettevõtlikud algatused juba eos.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Krüptoraha ei pea olema ainult kauplejate ja investorite pärusmaa. Ka tavalised ettevõtted saavad suuremast avatusest krüptorahadele kasu lõigata. Lisaks selgub, millised on aasta paljulubavamad krüptomündid.

Saade on salvestatud veebruaris toimunud Äripäeva „Krüptoraha konverentsilt“. Sõna saavad ettevõtte Change partner Gustav Liblik ning Ignite kaasasutaja ja partner Dea Oja.

13.00-14.00 "Arvamusliidrite tund". Kas kuulame kõik koos kukeseent või võtame midagi ette ka? Teeme näiteks Tartusse tehase, Saaremaale silla ja Helsingisse tunneli? Mida hakata peale kuumade emotsioonidega, kui oleks vaja hädasti mõistlikku arutelu? Mida teha suhtumisega, et ärme parem tee üldse midagi, las lihtsalt mets ja maa jäävad meitele, sest et need ongi meie Nokia? Arutlevad majandusekspert Raivo Vare ja investor Raivo Hein. Saatejuht on Vilja Kiisler.

15.00-16.00 "Kullafond". Meenutame 2016. aasta kevadel lahvatanud Panama paberite skandaali. Panama õigusabifirmast Mossack Fonseca lekkis ajakirjanike kätte üle 11 miljoni dokumendi, millest selgus, et paljud riigipead, poliitikud, ärimehed, rahvusvaheliselt tuntud kurjategijad ja sportlased on varjanud oma varasid maksuparadiisides. Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi sellest, mismoodi tunnevad advokaadid ennast olukorras, kus peavad päevast päeva tõestama et ei ole kaamelid ja üha korrutama, et offshore'ide kasutamine on seaduslik. Oleg ja Andres Sõnajalg räägivad, kas nemad on Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca kliendid ja miks nad kasutavad ettevõtted offshore-firmasid. Üks nende äripartner oli seotud Panamaga.