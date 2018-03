Hommikuprogrammis: pinged Venemaal ja rohi imporditollide vastu

15. märts 2018, 19:15

Homme kell 7 algavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu probleemidest Eesti Raudtees, e-kaubanduse trendidest, Venemaa presidendivalimistest ja suhetest Suurbritanniaga ning Euroopa Liidu vastusest USA imporditollidele.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan. Stuudiosse tulevad külla e-kaubanduse liidu juhatuse esimees Mait Mäesalu ja julgeolekuekspert Ivo Juurvee. Samuti toimub telefoniintervjuu Urmas Paetiga, kellega tuleb juttu, kuidas peaks Euroopa Liit vastama USA presidendi Donald Trumpi imporditollide kehtestamisele.

Lisaks kuuleb hommikuprogrammis isutekitajaid päeval eetrisse minevatest saadetest "Debatt" ja "Eetris on Estonian Business School".

Saatepäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Debatt". Vastamisi on Eesti Raudtee nõukogu juht Priit Rohumaa ja riigifirma nõukogu endine liige Indrek Paal. Saates tõstatuvad küsimused, kes peab kaubavoogude saamiseks Venemaaga suhteid taastama ning kas see oleks üldse õige ja vajalik. Küsija rollis on Marge Väikenurm.

13.00-14.00 "Eetris on Estonian Business School". 20aastased ettevõtjad räägivad, mismoodi nad 6-7aastaselt alustasid oma esimest äri ja kuhu nad praeguseks on välja jõudnud. Mismoodi ühildada ettevõtlust ja kooliteed? Miks on oma firma tegemine ühtaegu nii põnev kui ka nii raske? Stuudios on Jürgen Jürgenson ja Karel Nappus ettevõtetest Siil Agency ja Levercode. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Ettevõtlusraadio toob kuulajateni ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded. Investoriteliidu toodetud saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.