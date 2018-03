Miljoniinvesteeringu eest sai mullu elamisloa kolm inimest

Suurinvestori elamisloa eriliigile esitas mullu Eestis taotluse kolm inimest, kes kõik said ka positiivse vastuse.

2017. aasta alguses jõustunud regulatsiooniga võimaldas välismaalaste seadus anda elamisloa nendele välismaalastele, kes on teinud vähemalt miljoni euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mis samuti peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse investeerib, kirjutab ERR .

Kuigi uue regulatsiooniga on juba välisinvestoreid Eestisse saabunud, on taotluste ning väljastatud elamislubade arv suurinvestoritele siseministeeriumi hinnangul üsna tagasihoidlik: 2017. aastal esitati kolm taotlust suurinvestori elamisloaks ning kõik taotlused said ka positiivse vastuse.

Vähese huvi põhjus seisneb tõenäoliselt selles, et Eestis kehtestatud regulatsioon seab võrreldes teiste liikmesriikidega oluliselt kõrgemad investeeringu nõuded.

Loe pikemalt rahvusringhäälingu uudisteportaalist.