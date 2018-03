Olympic tahab börsilt lahkuda

Olympic teatas börsile, et Odyssey Europe tahab üle võtta kõik OEG aktsiad.

Ülevõtja on Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, kes teeb ülevõtmispakkumise Olympic Entertainment Groupi aktsiate omandamiseks hinnaga 1,9 eurot aktsia, mis on 3,26% kõrgem kui OEG aktsiate viimase kuue kuu tehingute hindade kaalutud keskmine börsihind.

OEG kaks enamusaktsionäri, kellele kuulub ligikaudu 64% OEG aktsiakapitalist, on juba ülevõtjaga kokku leppinud, et võtavad pakkumise vastu.

Olympicu asutaja ja nõukogu esimees Armin Karu ütles pressiteate vahendusel, et peab suurima aktsionärina pakutud hinda õiglaseks ja soovitab aktsionäridel pakkumine vastu võtta.

“Olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, olen uhke, et OEGst on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik,” vahendab pressiteade Karu sõnu.

OEG juhatuse esimees ja tegevjuht Madis Jääger märkis: “Aastate jooksul ja asutajate visioonist lähtudes on OEG edukalt laiendanud oma tegevust väljapoole meie koduturgu Balti riikides. Edaspidi peame seoses järjest suureneva konkurentsiga internetipõhistes mängudes suurendama oma investeeringuid digitaalsesse platvormi. Oleme kindlad, et Novalpina Capital on tulevase omanikuna hea valik toetamaks neid investeeringuid.”

Pakkumise lõpuleviimise järel kavatseb ülevõtja lõpetada OEG aktsiate noteerimise Nasdaq Tallinna börsil.

Eeldatavalt algab ülevõtmispakkumise periood selle aasta 4. aprillil ja lõpeb 2. mail.

Äripäev kirjutas täna, et Olympic on teinud omanikest Tallinna börsi kõige rikkamad.

Tallinna börsi nominaalselt kõige rikkama investori tiitlit hoiab enda käes Olympic Entertainmenti rajaja ning praegune nõukogu liige Armin Karu. Ettevõtte turuväärtus ulatub 285 miljoni euro juurde, sellest Armin Karu jagu on ligikaudu pool. Ka tema kaasteelise Jaan Korpusovi suur aktsiavarandus Tallinna börsil – 54 miljonit, mis toob talle edetabelis 7. koha – pärineb Olympicust.

Novalpina on investeerimisfirma, mille juhid pärinevad suurpankadest Goldman Sachs ja Morgan Stanley. Ettevõte loodi alles eelmisel aastal ja see keskendub enamusosalusinvesteeringutele keskmise suurusega Euroopas tegutsevatesse ettevõtetesse.

Novalpina Capitali asutasid Stephen Peel, Stefan Kowski ja Bastian Lueken. Asutajapartneritel on aastatepikkune kogemus erainvesteeringute alal, mille nad on omandanud töötades varem Euroopa tehinguid koordineerivatel juhtivatel ametikohtadel globaalse haardega investeerimisfirmades, kusjuures ligi kümnendi töötasid nad üheskoos.

Novalpina Capitali poolt on finantsnõustajaks Global Leisure Partners LLP, tehingu finantseerijaks Morgan Stanley ja õigusnõustajaks Weil, Gotshal & Manges LLP. Aktsiate müüjate finantsnõustajana tegutseb LHV Pank. Müüvate suuraktsionäride ja OEG õigusnõustajana tegutseb Ellex Raidla.