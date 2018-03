Pangad peavad OEG õiglast väärtust kõrgemaks

Pankade viimastest raportitest võib välja lugeda, et Olympicu õiglane väärtus on nende hinnangul kõrgem kui ülevõtupakkumine.

Täna ilmunud börsiteatest selgus, et Olympic Entertainment Groupi tahab ära osta Odyssey Europe ning müügihinnaks kujuneks 1,9 eurot aktsia kohta. Praegu kaupleb aktsia samal tasemel (1,90 eurot).

Nii Swedbank kui ka LHV on andnud OEG aktsiale ostusoovituse. LHV analüütikud usuvad, et ettevõtte aktsia õiglane väärtus jääb 1,95 ja 2,15 euro vahele, mis on ülevõtupakkumisest tunduvalt kõrgemal. Swedbanki praegune OEG aktsia 12 kuu hinnasiht on aga 2,1 eurot.

OEG aktsia on täna langenud 0,26 protsenti, 1,9 euroni. Päeva alustas etevõte 1,905 eurolt. Kokku on toimunud 62 tehingut, mille kogukäive ulatub 934 834 euroni.