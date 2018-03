Kunsing OEGst: viisakalt öeldes ikka üsna keskpärane lugu

Ainult tellijale

SEB Varahalduse juhatuse liige Sven Kunsing võrdleb tänast uudist Olympic Entertainment Groupi (OEG) ülevõtmise kohta kunagise Eesti Telekomi saagaga, mille õiglase hinna ning täiendava hüvitise väljamaksmise teemal käib kohtuvaidlus tänaseni.

„Sellises valguses on see pakkumine viisakalt öeldes ikka üsna keskpärane lugu,“ kommenteeris Kunsing tänast OEG ülevõtmist puudutavat börsiteadet. „Ühtlasi aitab see vastata küsimusele, miks mõned kodumaised pensionifondid tihti kodumaiseid kapitaliste nii vaimustunult finantseerida ei soovi.“

Sellegipoolest tõdes Kunsing, et infot on vähe ning ta ootaks asjaosalistelt täiendavaid kommentaare. „Ma juba tõmban paralleeli Telekomi omaaegse ülevõtmisega Telia poolt,“ märkis ta. Kunsing lisas, et Telia tegi pakkumise keerulisel ajal ning maksis hoolimata sellest börsihinna suhtes korralikku preemiat.

„Sealjuures lõid väikeaktsionärid korralikult lärmi ja ei olnud pakutuga rahul,“ viitas ta sellele, et ka OEG ülevõtmise korral võib rahulolematus suureks kasvada. Seda eriti kontekstis, kus pakutav hind on turuhinnaga enam-vähem sarnane. „Ajad on nüüd teistsugused kui Telekomi ülevõtmise aegu, valuatsioonid on kõrged ja valitseb optimism,“ rääkis Kunsing.

„No ei ole kuidagi hea tunne, kahju!“ lõpetas Kunsing.

Olympic teatas täna, et väikeaktsionäridele tehakse vabatahtlik ülevõtupakkumine hinnaga 1,9 eurot, mis on börsipäeva eelse seisuga turuhinnast madalam number.