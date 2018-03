Saabuvad maksuvaba tulu piiri ületamise teateid

Maksu- ja tolliamet alustab teavituste saatmist inimestele, kellel võib olla põhjust jaanuari ja veebruari töötasude alusel vaadata üle maksuvaba tulu senine kasutamine.

Kokku võib maksuvaba tulu arvestust vaja olla korrigeerida üle 39 000 inimesel ehk ligi 4,5 protsendil palgatulu ja pensioni saajatest, teatas amet.

Maksuameti teatel on ühes kuus on arvestatud ettenähtust rohkem maksuvaba tulu (võimalik juhul, kui on kaks või enam väljamakse tegijat) 38 243 inimesel. Oma aastase maksuvaba tulu on juba ära kasutatud 95 inimest.