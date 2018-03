Elamuturule tungiv IKEA huvitub Kodumajast ja Harmetist

Peatselt Soome turule puidust korrusmajadega tulev mööblikontsern IKEA võib nende tegemiseks kasutama hakata Kodumaja ja Harmeti mooduleid.

Sellise info avaldas eelmise nädala Helsingin Sanomat. Ajaleht kirjutas, et Skanska hakkab IKEA maju Vantaasse ehitama ja et viiekordsete majade moodulid tuuakse Kodumajast ja Harmetist. Eestlaste eeliseks peeti suutlikkust toota piisavat kogust ning konkurentidest kümneid protsente odavamat tootmist.

Kodumaja ASi juhataja Andrus Leppik andis sel teemal täna intervjuu ka Äripäeva raadio hommikuprogrammile, tõdedes, et IKEA-l on selle kontseptsiooni vastu huvi olemas, kuid kuna läbirääkimised veel käivad, ei saa lähemalt rääkida. „Eks see leping kisuks näo naerule küll, see on osa seda tüüpi projektidest, mida turgudel püüame,“ lisas ta.