Euroopa ähvardab Volkswageni petuautod seisma panna

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Euroopa Komisjon ähvardab nõuda nende Volkswageni sõidukite liiklusest eemaldamist, mis endiselt heitmete kohta valeandmeid annavad, Eesti esindajad ja maaletooja nii drastilist stsenaariumi ei usu.

Nüüd soovib Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Elżbieta Bienkowska, et liikmesriigid korraldaksid kohustusliku kampaania kõigile seni kõrvale hoidnud sõidukitele ning et nõuetele mittevastavad autod selle aastanumbri sees liiklusest sootuks eemaldaks.

Skandaal Volkswageni diiselmootoritega, mis testimise ajaks heitmeid vähendavad, on juba kaks ja pool aastat vana. Selle petutarkvara saab teeninduses eemaldada lasta, kuid Volkswageni ja ELi liikmesriikide pingutuste tagajärjel on korda tehtud sõidukite arv kõigest 70 protsendi ligidal.

Mõned liikmesriigid on küll korraldanud kohustuslikud kampaaniad, kuid Eestit nende seas ei ole. "Eestis on alustatud vabatahtlike kampaaniatega, kuid nende edukus ei ulatu 50 protsendinigi. Näib, et vaja on lisameetmeid, et parandada kampaaniast osavõttu ning tagada kõigi sõidukite vastavus seadusega ettenähtud nõuetele," seisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud Euroopa Komisjoni siseturu direktoraadi kirjas.

Eelmine eesmärk täitmata

"Euroopa Komisjon tõesti seadis eesmärgiks teha kõik heitmete petutarkvara kasutanud sõidukid korda eelmise aasta lõpuks, kuid need eesmärgid seati koostöös Volkswagen Groupiga, kes lubas vabatahtlikult kõik sõidukid korda teha. Eelmise aasta lõpu poole tunnistas aga Volkswagen, et nad ei ole suutnud püstitatud eesmärke täita. Seetõttu otsib komisjon aktiivselt koostöös liikmesriikidega olukorra parandamise võimalusi," selgitas majandusministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu.