Puidutöösturid: metsanduse tulevik tüürib metsa poole

Miks on arengukava vaja? Arengukava eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte. Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi- kui ka maailmatasandil. Allikas: keskkonnaministeerium

Lamp rääkis, et kindlasti seatakse arengukava raames omanikele ka piirangud, mida on vaja metsade kaitsmiseks. „Muidugi tekib küsimus, kas see on ühepoolne piirang ja kuidas seda hüvitatakse. Täna proovitakse enamasti hüvitada. Teisalt ei saa öelda, et kõik hakkavad kompensatsiooni saama,“ nentis Lamp. „See on koht, kus huvid põrkuvad.“

Lambi sõnul vastanduvad praeguses debatis kaks huvi: majandushuvidega inimesi peetakse kasuahneteks töösturiteks, kes tahavad ainult raha saada, roheliste puhul aga arvatakse, et nad soovivad ainult keskkonda kaitsta.

Probleemi lahendamiseks tuleb Lambi arvates leida ühiskonnas tasakaal. „Lepime reeglid kokku. Peame arvestama, et meil on demokraatlik riik ja eraomand. Kui me omanikele mingid piirangud seame, peavad need olema väga hästi põhjendatud ja vajadusel ka hüvitatud.“

Praegu käib järgmise arengukava esimene etapp, mille jaoks on loodud teadlastest, ekspertidest ja kodanikuühenduste esindajatest koosnev töörühm, kelle ülesanne on probleeme tuvastada.

Kompensatsioon riigi rahakotist

Asmer oli kompensatsioonide koha pealt skeptiline. „Olen ka poliitik olnud - riigikogus käib mäng veidi teistmoodi. Vaja on palkasid tõsta ja pensionärid elavad vaesuses. Kust see raha tuleb?“ küsis ta. „Minu arvates ei ole riigi rahakotist väga midagi tulemas. Need lubadused võivad jääda lubadusteks, ja see on kõige halvem lugu.“

„Oletame, et raiemahud tuuakse 6 miljoni tihumeetrini. Kui metsaomanikul on mets üleküpsenud, aga piirangute tõttu raiuda ei saa, mis siis saab?“ jätkas Asmer. „Kui puud on vaja maha võtta, siis peab seda tegema.“

Lamp rääkis, et kui piirangud kellegi huve kahjustavad, siis hinnatakse nii keskkonnamõjusid kui ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid. „Igal otsusel või meetmel peab olema mingi mõõdetav mõju välja toodud.“