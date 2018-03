Talvik: ministeerium on tööstuse poole kaldu

Talviku hinnangul ei ole ministeerium objektiivne. „Keskkonnaorganisatsioonid leiavad, et RMKs ja keskkonnaministeeriumis on sisse kirjutatud huvide konflikt. Kui vaadata varasemaid seadusemuudatusi, siis need on toimunud ministeeriumi eestvedamisel. Need on ilmselgelt tööstuse poole kaldu,“ seletas Talvik.

Mis saab eraomandist?

Talvik ütles, et metsaomanikud vastutavad ka kogu maailma ja Eesti looduse ning puhta õhu eest. „Inimlik ahnus viib selleni, et homse päeva peale ei mõelda. Eestis pole ka piisavalt hea ettevõtluskultuur, mis võimaldaks piiranguteta hakkama saada,“ nentis ta.

Talvikule valmistab muret ka välismaine ostuhuvi. „Välismaised omanikud või suurkapitalistid ostavad nii põllu- kui metsamaad suurtes kogustes kokku. See muutub ühel hetkel julgeolekuriskiks,“ rääkis ta. „Südamega majandavad metsa ennekõike talumetsa või peremetsa omanikud.“

Kiisleri sõnul ei peaks eraomanikku liigsete nõuetega kiusama hakata. „Kui me seda teeme, siis ehk ta lööbki käega ja müüb metsa välismaistele investeerimisfondidele maha.“

Mõlemad poliitikud olid aga ühel meelel, et Eestis toodetavat puitu peaks võimalikult palju väärindama. „Peame ise mõtlema selle peale, kuidas puitu väärindada. Vähehaaval on turgu ehitatud ja RMK on siin mänginud klientide tekitamisel aktiivset rolli,“ ütles Kiisler.