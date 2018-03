Politsei Versobanki ei uuri

Ainult tellijale

Täna rahapesureeglite eiramise tõttu päevapealt kinni pandud Versobanki asjus kriminaalasja algatatud pole.

"Politseil ei ole ühtegi käimasolevat menetlust Versobanki suhtes," kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik vastuseks küsimusele, kas alustatud on kriminaalmenetlust.

Palve Versobanki krediidiandja tegevusluba peatada tegi Euroopa Keskpangale finantsinspektsioon. Tänasel pressikonverentsil küsiti ka inspektsiooni peadirektorilt Kilvar Kesslerilt, missugune rahapesuskeem siis pangas toimus.

"Finantsinspektsioon ei vaata kuritegu või kahtlust, asjaolud selgitab välja politsei ja prokuratuur," ütles Kessler vastuseks. Ta selgitas, et inspektsioon vaatab, kas võetud riskid ja äriplaan ja riskikontrollid on omavahel tasakaalus ning kuidas inimesed oma tööd teevad.

Inspektsioon võtab markerite alusel valimi klientidest, kes tunduvad kahtlased, ning pärib nende kohta aru, selgitas Kessler. "Kui selle kohta adekvaatseid vastuseid ei saa, siis see on punane lipuke," märkis Kessler. Kriminaalmenetluse kombel lõplikku tõde inspektsioon välja ei selgita. Küll aga saab kindlaks teha, kas riskid on kaetud – ja kui ei ole, tuleb asi kas korda teha või ära lõpetada.

Kessler kinnitas ka, et politsei struktuurides tegutseva rahapesu andmebüroo, prokuratuuri ja politseiga üldiselt on finantsinspektsioonil väga head suhted ning andmeid nendega vahetatakse.

Suleti päevapealt