EKP intressitõusu on oodata järgmisel aastal

Kaspar Allik 27. märts 2018, 12:30

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi tunneb aina suuremat survet intresside tõstmiseks 2019. aasta keskel.

Eesti ja Saksamaa keskpanga juhid on viimastel päevadel vihjanud, et järgmise aasta keskel on keskpangalt oodata intressitõuse. Seda vaatamata eurotsooni majanduse hiljutisele aeglustumisele ja kaubandussõja ohule, kirjutab Wall Street Journal.

Draghi on sõnavõttudes jäänud tagasihoidlikumaks ning öelnud, et intresse ei tõsteta „tükk aega“ pärast rahatrüki lõppu. Kuid pole selge, kui kaua on tükk aega. Praeguse info järgi jätkub igakuine 30 miljardi euro suurune võlakirjade ost septembri lõpuni.

Viited intressitõusule

Saksamaa keskpanga juht Jens Weidmann rääkis eile Viinis, et turu ootus esimeseks EKP intressitõusuks 2019. aasta keskel „pole täiesti ebarealistlik“. Varem on Weidmann korduvalt kutsunud EKP varaostude järsule lõpetamisele, et anda keskpangale uue languse korral rohkem tegutsemisruumi.

Eesti Panga juht Ardo Hansson ütles eelmisel nädalal, et kui varaoste ei lõpetata õigeaegselt, on oht jääda liiga hiljaks. EKP intresside tõusu ootus umbes järgmise aasta teises kvartalis on „üpris tõenäoline, kui areng on soodne“.