Eestlastele pakutakse tasuta raha

Kõik Eesti ID-kaardi omanikud saavad endale tasuta kümne USA dollari jagu uut krüptoraha Byteball.

"Byteball on üks väheseid uuemaid krüptorahasid, mis töötab ilma plokiahelata. Plokiahelal põhinevatel lahendustel on siiani veel lahendamata probleemid nagu ülekannete kinnitamise kiirus, maksimaalne ülekannete maht ajas ning loomulikult suur energiatarve. Byteball on juba eos need probleemid lahendanud," kirjutas Sauga.

Nimelt kasutab Byteball ülekannete andmebaasi struktueerimisel täiesti uut lähenemist – suunatud atsüklilise graafi (DAG). Piltlikult tähendab see järjepidevat ülekannete ahelat, kus iga uus ülekanne kinnitab ka kõik eelmised, selgitas Sauga.

Turvalisus ja konsensus saavutatakse samuti teistsuguste meetoditega kui plokiahelas, kasutades nn tunnistajate (witness) süsteemi. "Platvorm on veel võrdlemisi noor, olles avatud kasutamiseks ja arenduseks üle pooleteise aasta kuid juba selle aja jooksul on kogukond kasvanud väga kiiresti ning arendus liikunud jõudsalt edasi," märkis Sauga.

Ka Eestis tegeleb Byteballi spetsiifiliste arendusprojektidega üks tarkvaraarendusettevõte Ignite. Kurss jõudis tõusta eelmise suve hakul isegi kuni 900 dollarini. Platvormil on olemas muljetavaldav juturobotite pood ning ka üks maailma juhtiva identiteediplatvormi Jumioga liidestatud isikutuvastamise lahendus, tõi Sauga esile.

Luues aga uut krüptoraha tekib Sauga sõnul aga alati küsimus, kuidas see raha jõuaks võimalikult paljude kasutajateni, tagades hajutatud ja võrdse jagunemise avalikul turul. Plokiahela puhul on selleks jaotamise viisiks just kaevandamine, mille käigus emiteeritakse uued ühikud krüptoraha kaevandajatele, kustkaudu need omakorda avalikule turule jõuavad.

"Kuna Byteballil puudub kaevandamine, kasutatakse erinevaid muid viise raha turule laiale jaotamiseks. Üks nendest on tugevalt verifitseeritud e-maili aadresside kaudu ning kõigil eestlastel on võimalus olla siin eesotsas – tänu meie ID-kaardi infrastruktuurile," tõi krüptoraha ekspert esile.

Nimelt on Eesti riik ainsana maailmas väljastatud ametlikud unikaalsed e-maili aadressid (kujul eesnimi.perenimi@eesti.ee) kõigile ID-kaardi ja e-residendi kaardi omanikele. "Byteball on oma süsteemi integreerinud lahenduse, mille kaudu saavad kõik @eesti.ee aadressiomanikud taotleda endale kümne dollari väärtuses byteballe," märkis Sauga.

Loe krüptoraha liidu blogist täpsemalt, mida tasuta krüptomüntide saamiseks teha on vaja.