Venemaa saadab välja Lääne 150 diplomaati

Vastukaaluks Briti liitlaste viimastele sammudele, saadab Venemaa riigist välja vähemalt 150 Lääne diplomaati ja sulgeb USA konsulaadi Peterburis, vahendas Financial Times.

Nimelt saatsid enam kui 20 ELi ja NATO liikmesriiki solidaarsusavaldusena Suurbritanniale sel nädalal riigist välja ligi Vene 150 diplomaati, nimetades neid ühtlasi luuretöötajateks.

Financial Timesi teatel on tegemist suurima diplomaatide väljasaatmislainega pärast Nõukogude aega. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas diplomaatide väljasaatmisest eile õhtul ning kinnitas, et Moskva vastab Läänele samaväärselt või rohkemaga.

Ta lisas, et 60 USA diplomaadile on antud persona non grata staatus ja nad peavad riigist lahkuma hiljemalt 5. aprilliks. USA Peterburi konsulaat tuleb sulgeda kahe päeva jooksul.

USA ja EL teatasid Vene diplomaatide väljasaatmisest esmaspäeval. USA ametivõimud andsid 60 Vene diplomaadile ja nende peredele ühe nädala riigist lahkumiseks, väites, et tegemist on luureametnikega.

Ühtlasi teatas Trumpi administratsioon Venemaa konsulaadi sulgemisest Ühendriikide allveelaevade baasi lähistel Seattle'is.

Ulatuslik vastastikune diplomaatide väljasaatmise sai alguse endise Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisest 4. märtsil Salisburys Inglismaal. Suurbritannia peaminister Theresa May teatas paari nädala eest 23 Vene diplomaadi väljasaatmisest riigist ning tema sõnul pole võimalik teha mingit muud järeldust, kui et Venemaa valitsus on mürgitamises süüdi.

Venemaa on mõrvakatset algusest peale eitanud ning nimetanud süüdistusi alusetuteks.