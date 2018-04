Kolmveerand Eesti Panga kasumist jääb kapitali tugevdamiseks

Eesti Panga nõukogu otsustas teisipäeval keskpanga juhatuse ettepanekul kanda mullusest 4,3 miljoni euro suurusest kasumist veerandi ehk 1,1 miljonit eurot riigieelarvesse. Nõukogu suunas 3,2 miljonit eurot eelmise aasta kasumist keskpanga kapitali tugevdamiseks.

Alates 1992. aastast on Eesti Pank oma kasumist eraldanud riigieelarvesse kokku 149,8 miljonit eurot, teatas keskpank.

Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles, et panga nõukogu pikaajaline eesmärk on luua piisavalt reserve, et probleemide korral saaks keskpank hakkama riigi abita. "Euroala keskpankade viimaste aastate lõtv rahapoliitika ja selle käigus kokku ostetud varade suur maht on suurendanud finantsriske Eesti Panga jaoks ja see risk lähiaastatel pigem kasvab," märkis Laar.