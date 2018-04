Kas hinnatõusu aeglustumine jätkub või ei?

Pungas kirjutas, et jahedate ilmade mõjul Põhjamaades tõusis elektri börsihind märtsis nelja ja poole aasta kõrgeimale tasemele, põhjustades elektriarvete tõusu ka meil. Märtsi teises pooles toimunud nafta hinna tõus kandus siinsetesse jaehindadesse aprilli alguses ja avaldub tema sõnul järgmise kuu inflatsiooni statistikas.

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert kirjutas oma kommentaaris, et eelmisel aastal algas väliskeskkonnas majandustõus, mis kogub kandejõudu, ning koos sellega on kasvanud inflatsiooni kiirenemise risk. "Osa suurematest euroalaväliste riikide keskpankadest on juba ka otsustanud tõsta rahapoliitilisi intressimäärasid. Euroala riikide majandusaktiivsus on samuti suurenenud, kuid selle mõju hindadele on seni olnud nõrk," hindas ta.

Euroalas kiirenes inflatsioon toidu ja teenuste mõningase kallinemise mõjul märtsis 1,4 protsendini.