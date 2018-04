Kohus käskis Tallinnal uued prügihanked korraldada

Rain Vääna, Ragn-Sellsi juhatuse esimees Nii ringkonnakohus kui halduskohus on jõudnud ühele ja samale otsusele – Tallinnas jäätmeveo eest vastutav Jäätmekeskus ei ole järginud seadust ega ausa ettevõtluse tavasid. Kohus tuvastas, et Tallinn andis enda alluvuses ettevõttele otsustuskorras ilma igasuguse hanketa arvestatava osa pealinna jäätmeveoturust. Kohus otsustas, et Jäätmekeskuse jäätmevedu Nõmmel ja Lasnamäel on õigustühine. Tallinna linna argument, et uue hanke korral kaotaksid nad seadusemuudatuse tõttu õiguse lisada elanike arvetele vahendustasu, ei ole kohtu sõnul põhjus, miks võib turgu moonutada. Samuti ei ole selline hinnamoonutus õiglane tarbija suhtes. Otsuse kohaselt peab kahe kuu jooksul kuulutama välja vabaturu. Kuid veelgi olulisem, linn peab seadusest tulenevalt korraldama uue jäätmeveohanke, mis loodetavasti järgib ausa konkurentsi tavasid ja annab võrdsed võimalused kõigile turuosalistele osaleda, nagu see on teistes Eesti omavalitsustes. Rain Vääna, Ragn-Sellsi juhatuse esimees

Kuid halduskohtus sai hävitava hinnangu nii allhankijate kasutamine kui tegelik lepingupoolte vahetamine. Esiteks on kohtuotsuse järgi tegemist uue hankelepingu poolega — Tallinna linn maksab teenuse eest otse TJT-le ja BWMi tegevus on praktiliselt katkenud. Selline tegevus ei ole lubatud ja tuleks välja kuulutada uued hanked.

Isegi kui tegemist oleks alltöövõtjatega, siis oleks see pidanud olema hankelepingus eraldi kirjas, sest siis oleks ka teised turuosalised saanud sellise teadmise juures hankele pakkumisi teha, märkis halduskohus.

Linnafirmal pole jäätmete vedamise luba?

Probleem Nõmmel ja Lasnamäel on veel sellega, et seal on lõpuks jäätmeveoluba väljastatud BWM-ile. Linna argument on küll see, et kuna TJT on alltöövõtja, siis laieneb see luba ka neile.

Keskkonnainspektsioon seevastu juhib oma seisukohas tähelepanu asjaolule, et vaidlustatud piirkondades on jäätmeload väljastatud BWM-le ning ühelegi teisele ettevõttele ei ole võimalik nendes piirkondades korraldatud jäätmeveoks luba väljastada.

Selleks, et kasutada alltöövõttu, oleks pidanud seda selgelt väljendama hanketeates. "Alltöövõtja kasutamisel peab jäätmevaldaja ja teiste osapoolte jaoks olema üheselt mõistetav, et teenuse pakkuja on BWM, mitte TJT," kirjutab inspektsioon, mille hinnangul Tallinna linna väide alltöövõtu kohta ei ole põhjendatud.