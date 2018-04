Kuidas Ukraina ettevõtja sattus Läti panga pantvangiks

Kõigepealt saatis Rietumu 13. märtsil teate, et konverteerib kohustuslikus korras arvel olevad dollarid eurodeks. „Kuni ma uurisin sellise tegevuse seaduslikkust ja üritasin leida konverteerimise kuupäeva, siis 15. kuupäeval, vähem kui kolm ööpäeva hiljem, konverteeris pank dollarid eurodeks minu kui kliendi jaoks ebasoodsa kursiga,“ räägib Menšikov.

Märtsis said nii tema kui teised panga mitteresidentidest kliendid kirja selle kohta, et nende ettevõte liigitub riiulifirmaks. „Juba 19. kuupäeval saime teate, et sellest päevast alates blokeeritakse konto nii deebet- kui krediiditehinguteks ning et 21. mail pannakse see üldse kinni. See tähendab, et 19. märtsist oli võimatu makseid teha, raha saata või üle kanda teise panka. Oli öeldud, et arve suletakse regulaatori otsusega. Kuid kõige tähtsam on see, meie arve külmutati täielikult ja mingeid tehinguid teha ei saanud. Mul on nüüd 45 päeva, et saada kokku oma maksekohustuste kohta vajalikud dokumendid ja tõestada, et ma ei rahasta terroriste ega tegele rahapesuga.“

Menšikov rõhutab, et due diligence ehk hoolsuskontroll on tasuline teenus, mille edukas läbimine ei taga koostöö jätkumist pangaga. „Pank on juba öelnud, et pärast kontrolli ta suleb meie arve. Tuleb välja, et ma pean esitama suure virna dokumente 45 päeva jooksul,“ jätkab ta. „Omalt poolt ei garanteeri pank nende paberite läbivaatamiseks mingeid tähtaegu, ja kaua võtab aega kontroll, ei tea keegi. Teoreetiliselt võib see vabalt venida poole aasta või isegi aasta pikkuseks. Ja veel hullem: arve võib olla blokeeritud nii kaua, kuni pank peab seda vajalikuks.“

Teenustasu tõusis 1000 eurole