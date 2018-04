Tõniste: tööjõukulude dividendidega varjamine on probleem

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Rahandusminister Toomas Tõniste peab tegeliku töö eest endale palga maksmist igati õigustatuks ja tunnustab maksuametit ühemehefirmade dividendiküsimuses mõõduka tee valimise eest.

Minister viitas, et iseenesest on Eesti maksuameti töö efektiivne ning Eesti maksuauk Euroopa üks väiksemaid. "Me korjame peaaegu kõik maksud kokku ja toome nii-öelda koju, tunnustan nende tööd," lisas ta.

Küsimusele, kas maksuameti juhendist dividendide ja palgaga seotud problemaatika lahendamiseks piisab või on tarvis seadusandlikke muudatusi , vastas rahandusminister kolmapäeval, et amet teeb tema hinnangul oma tööd hästi ning selle ülesanne ongi juhtida tähelepanu kitsaskohtadele ja probleemidele ja anomaaliatele. "Seda tööd teeb amet hästi, viisakalt, juhib tähelepanu, ei karista kedagi, see on väga õige suund," ütles Tõniste.

Küsimusele, kas dividendide ja palkade poleemika on tema hinnangul seotud pigem ettevõtlusvabaduse või tööjõumaksudega, vastas Tõniste, et Eesti maksukeskkond peaks olema piisavalt ettevõtlusele kasulik, siin ei pea ettevõte maksma tulumaksu enne selle kasumina välja võtmist, mis on juba suur soodustus. "Tööjõumaksud on tööjõumaksud, kellelgi võib olla juhtunud, et need on läinud sassi," ütles Tõniste.

"Kui ettevõtet kasutatakse kapitali juhtimiseks ja sisulist tööd ei toimu, siis on ka õigustatud, et ettevõtja endale palka ei maksa. Aga kui tegemist on ehitusettevõttega ja ettevõtja käib iga päev tööl, aga sisuliselt tööjõukulusid ei ole, siis ma arvan, et seal on sisuline probleem ja sellistele probleemsetele kohtadele ka maksuamet plaanib tähelepanu juhtima hakata," lõpetas Tõniste.

Maksu- ja tolliamet koostas eelmisel nädalal juhendi, et selgitada ühemehe- või perefirmadele vajadust kasumlikest ettevõtetest maksta ka tegelikult tehtud töö eest palka, selmet kogu tulu dividendidena välja maksta.

Eelmise aasta andmetele tuginedes on maksuamet koostanud valimi 702 ettevõttest, kus töötasu ei saanud keegi, aga dividende maksti 13 miljonit eurot. Lisaks ettevõtteid, kus juhatuse liikmed ja pereliikmetest töötajad said ainult miinimumpalka, oli 799 ning dividende maksid nad 15 miljonit eurot.