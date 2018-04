Ühemehefirmad ei pea maksuametit kuulda võtma

Üks küsimus Koolitusfirma omanik annab ise koolitusi. Ta ei maksa endale palka, vaid võtab dividendi. Maksuameti seisukoht on, et koolitamine on aktiivne tegevus, seega peab koolitusfirma omanik endale tasu määrama. Kas peab? Aivar Sõerd: Jah. Aga seda ei saa öelda maksuamet oma juhendiga, millel pole õiguslikku alust.

Jah. Aga seda ei saa öelda maksuamet oma juhendiga, millel pole õiguslikku alust. Egon Talur: Ma arvan, et ei pea. Ettevõtjal peaks olema ise võimalik valida oma ettevõtlusvorm ja valida vastavalt sellele ka maksustamise viis.

Maksuameti juhend tuletab Sõerdile meelde 1990. aastate keskpaika, kui Eesti sai uued maksuseadused ja tihti juhtus, et mingid veel täpsemad tingimused seaduse kohta sätestas rahandusministri määrus. „Sellise praktika on kohtuastmed õigustühiseks kuulutanud – rahandusminister ei saa oma määrusega midagi reguleerida, kõik maksu määramiseks vajalikud asjaolud ja tingimused peavad olema seaduses,“ ütles Sõerd, selgitades, et täpselt samamoodi ei ole mingit seaduslikku jõudu maksuameti juhendil.

Ta tunnistas, et praegu on tulumaksuseaduses reguleerimata ala ja toimub OÜtamine, aga maksuameti juhend ei lahenda seda probleemi mitte kuidagi.

Advokaadibüroo Cobalt partner Egon Talur ütles, et maksuamet ei saa võtta põhiseaduse valvuri rolli ja juhendiga asja ära lahendada. Tema sõnul on maksuhalduri juhendid siiani näiteks kohtupraktikast kokkuvõtteid teinud või püüdnud selgust tuua üksikutes probleemsetes tehingutes. Seekord üritab juhend luua korda tulumaksuseaduses, mis on kehtinud üle 17 aasta. „Öelda, et võtsime maksu- ja tolliametis helged pead kokku ja kirjutasime selgituse, kuidas ettevõtjad peaksid käituma – minu meelest on see nii oluline küsimus, et seda ei peaks lahendama maksuhalduri juhendiga,“ ütles ta.

Taluri sõnul on ettevõtjatel hea teada, mida maksuhaldur arvab, sest lõppkokkuvõttes jääb enne halduskohut maksuotsusega neile viimane sõna. Teisest küljest on ta töö käigus näinud, et ettevõtjatel on endal hea tunnetus, kuskohast mõistlikkuse piir jookseb ja kui suurt riski ollakse valmis võtma. Mõni ettevõtja valib riskantsema tee ja ei maksa üldse mingit maksu, teine püüab tasakaalu leida, kolmas arvab maksu alla kõik, mis võimalik. „Ma ei taha, et tuleks maksuhaldur ja ütleks, milline käitumisviis on ainuõige,“ lausus ta.

Seadusandja tegemata töö

Sõerd oli kriitiline, et seadusandja pole kõikide nende aastate jooksul probleemi lahendanud ja ka praegu ei paista selleks tema sõnul mingit initsiatiivi: näiteks riigikogu rahanduskomisjoni selle nädala töökavas on tema sõnul ainult kaks punkti – anda hinnang ühele opositsiooni eelnõule ja ühele Euroopa Liidu asjade komisjoni kirjale. „Kõik! Rahanduskomisjon rohkem sel nädalal mitte midagi ei tee. Teisipäeval ja neljapäeval istungit ei toimu ja vot nii ongi,“ rääkis ta.

Tema sõnul oleks vaja kõigepealt selgeks teha mängureeglid. Mis on passiivne tulu? Mida loetakse tööalaseks tegevuseks? Mis on teenuse osutamine ja mis palgatöö? „Reeglid peavad olema paigas, maksu määramine ei saa sõltuda maksuametniku suvast,“ rääkis ta.

Talur tahaks riigikogu liikmetelt küsida, kes peaks nende meelest sotsiaalkindlustussüsteemi üleval hoidma ja kui suures ulatuses. „Tahaksin, et seadusandja ütleks, kes millises olukorras riigi fiskaalset huvi kaitseb. Kas riik tahab tõesti väikeettevõtjale öelda, et kui sa nii palju maksu maksta ei taha, mine parem tööle, saad kõik sotsiaalsed tagatised.“

Sõerd nentis, et haigekassa ja pensionisüsteemi rahastamiseks enam sotsiaalmaksust ei piisa. Tema sõnul tuleb kaaluda alternatiive, näiteks on tööandjad pakkunud, et sotsiaalmaksukohustust võiks jagada tööandja ja töövõtja vahel. „Iseenesest see ei too raha süsteemi juurde, küll aga annab olulist motivatsiooni, eelkõige töövõtja seisukohast,“ ütles ta.