Ametist lahkuv Enno Tamm soovitab puhastustööd

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ametist lahkuv Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juht Enno Tamm soovitab oma järglasel pikalt töötanud inimesed lahti lasta. Praegu lasti lahti pearaamatupidaja, kinni peetud Andres Herkeli abikaasa.

Oleme vabastanud ametist inimesed, kes on saanud kahtlustuse. Täna kutsus nõukogu juhatusest tagasi juhatuse liikme Alar Urmi. Lõpetasime töölepingu ettevõtte pearaamatupidaja, bussiliiklusdirektori abikaasa Rita Herkeliga, kuna on tegemist seotud inimesega. Mina esitasin tagasiastumispalve.

Sest vaatamata sellele, et on olnud palju ilusaid hetki ja palju õnnestumisi siin töötades, ei ole moraalselt ega üldse õige jätkata pärast seda, kui oleme teada saanud, mis siin majas on juhtunud. Et see kõik on võimalikuks osutunud.

Leidsite, et on õige tagasi astuda, sest … ?

Aimasin. Mitte ainult ei aimanud, vaid teadsin ühhtteist rohkem kui mõni teine inimene. Siseaudiitor esitas terve rea materjale, mis mõtlema pani. Ka sisekontrolöriteenistus töötab meil ju hästi, nii et tegelikult tegelesime asjaga. Olime mõnes valdkonnas väga kaugele jõudnud uurimistoimingutega, aga teisalt ei ole meil sellist võimekust nagu uurimisorganitel.

Meie uurimistöö tulemus andis küll piisavalt põhjust töölepinguid lõpetada, kuid sellist mastaapsust nagu loeme kahtlustuste kohta, ei olnud me suutelised avastama ja sellest ei olnud meil ka aimu.

Mida te pidanuks teisiti tegema?

Pisiasju on hästi palju, aga eelkõige pidanuksin tegelema kummalise fenomeniga nagu … Vaadake, Linnatranspordi aktsiaselts ja kogu transpordisüsteem tervikuna on selline, kuhu inimesed tulevad tööle ja jäävad. Ei ole müstiline, kui inimene on siin töötanud 10, 20 ja 55 aastat.

Kui bussijuht on töötanud aastakümneid, ei ole selles midagi halba, aga sama on meie majas alg-, kesk- ja kõrgastme juhtidega, tippjuhtidega. See kõik oli võimalik, sest need inimesed olid tööd hästi teinud, aga ka kokku töötanud ja ringkaitses, mis on varjukülg ning seda tuleb vältida.

Suured struktuurid ei lase nii kujunedagi. Kui Hansapank ja Ühispank ühinesid, siis kes esimesena koondati? Kõik staažikad ja professionaalsed inimesed.

Nii et teil tuleb suurem koondamine?

Arvan, et see, kes minu järel tuleb, saab selle ebameeldiva ülesande. Ta peab seda tegema, sest kui ta seda ei tee, säilitab riski, et seisab varem või hiljem sama probleemi ees.

Kui palju inimesi peaks lahti laskma?