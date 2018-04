Colonna ostis Haaberstis büroomaja

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna ostis Tallinnas Haabersti linnaosas Meistri tänavas asuva büroomaja, mille tuntumaks rentnikuks on esimesel korrusel tegutsev Cafe Lyon.

Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul on uuel omanikul kavas hoonet värskendada ja ehitada välja vabad üüripinnad.

2011. aastal valminud Meistri 22 hoones on 5500 ruutmeetrit büroopinda, millest praegu on vakantne umbes 25 protsenti.

Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Ettevõte vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi siinsetesse kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub 92 ärihoonet, milles on üle 250 000 ruutmeetri üüritavat pinda ja üle 500 üürniku.