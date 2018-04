Fausto Capital ostis Eesti Meedia Maakri tänava maja

Fausto Capital OÜ ostis Tallinna südalinnas Maakri 23a asuva kõrghoone, kus praegu tegutseb viimast aastat Eesti Meedia kontsern.

Maakri 23a on 14korruseline hoone pindalaga üle 8600 ruutmeetri. Maja on ehitatud 2000. aastal ning selle on projekteerinud arhitektuuribüroo Urbel ja Peil.

Fausto Capital on 15aastase ajalooga Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub kinnisvarainvesteeringutele. Fausto tegutseb kaubandus-, büroo- ja elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamisega. Kenneth Karpovi ja Sven Mihailovi juhitava Fausto Capitali portfelli kuulub üle 58 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda ning varade maht on üle 100 miljoni euro.