Euroopast tulevad maksumuudatused ei pruugi Eestisse sobida

Tasub teada Rahandusministeeriumi seletuskirjas seisab, et näiteks võib muudatuste tulemusel rakendada üldist kuritarvituste vastast sätet olukorras, kus Eestist makstakse Küprose residendist äriühingule litsentsitasu. Maksuleping vähendab tulumaksuseaduse alusel kinnipeetavat maksumäära.Mõningase uurimise järel selgub, et Küprose äriühing on Eesti ja Venemaa residentide vaheline lüli, et kinnipeetavat tulumaksu vähendada. Sel juhul võib üldise kuritarvituste vastase sätte alusel keelduda Küprose lepingut kohaldamast ja litsentsitasult tuleb tulumaks tulumaksuseaduse alusel 10% määras kinni pidada.

Väikesesse maksukeskkonda ei sobi

Lentsius ütles, et planeeritavate muudatustega on selgelt silmas peetud suurkontserne, mille maksuplaneeringute tulemusena võivad laekumata maksud ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse. „Seetõttu ei sobi direktiiv juba iseenesest meie väikesesse majanduskeskkonda.“

Lentsius märkis, et direktiivis toodud neli peamist maksureeglit on koostatud silmas pidades klassikalist tulumaksusüsteemi, mille puhul maksustatakse jooksvalt teenitavat kasumit. Eesti süsteem on üles ehitatud kasumi jaotamise maksustamisele ja seetõttu ei ühildu need maksureeglid hästi meie maksukeskkonnaga. „Näiteks lahkumismaksu järele puudub meie hinnangul vajadus, sest Eesti kehtivad maksureeglid maksustavad Eestist kasumite jaotamise ka praegu. Samuti on kaheldava väärtusega niinimetatud välismaise kontrollitava ühingu tulu maksustamine Eesti ühingu tasemel, sest offshore-ühingute kasutamine Eestis jääb üheksakümnendate keskpaika.“

Seetõttu ei tohiks need uued maksureeglid Lentsiuse hinnangul Eesti maksusüsteemile olulist mõju avaldada ning nende vastuvõtmine on vajalik kooskõlas olemiseks Euroopa Liidu õigusega.

Lentsius lisas, et uued muudatused annavad maksuhaldurile enam voli maksusoodustustest ära öelda. Nimelt hakkab kehtima uus „üldine maksukuritarvituste vastane säte“, mille alusel on maksuhalduril õigus keelduda ettevõtjale maksusoodustuse andmisest (näiteks saadud dividendide maksuvabalt edasijaotamine), kui riigi arvates on tehingu peamine eesmärk soodsama maksukäsitluse saavutamine. „Seni on sarnase sätte rakendamine olnud oluliselt piiratum ja selgelt reguleeritud riigikohtu praktikaga. Uus säte mõjub kindlasti halvasti õigusselgusele. Selle tegelik mõju selgub alles tulevikus, kui on näha, kui jõuliselt maksuhaldur seda rakendama hakkab.“