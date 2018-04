Tammemäe: Tallinna Sadama dividendimakse on tavapärane

Ainult tellijale

Enne börsile minekut ongi tavaks varasem kasum välja võtta, ütles Redgate Capitali juht Aare Tammemäe.

Spetsiifilisemalt on tegemist kapitalistruktuuri muumisega, mida tehakse tavaliselt enne tehinguid, lähtuvalt tehingute tegemise põhjustest. Näiteks võib minna alakapitaliseeritud ettevõte börsile lisakapitali kaasama või võib olla tegu ülekapitaliseeritud ettevõttega, mis viiakse börsile mingil muul põhjusel. Tallinna Sadama puhul on avaliku info järgi omanik ehk riik otsustanud emiteerida uusi aktsiaid, millest laekuv raha läheb ettevõttele.

"Börsile mineva ettevõtte puhul ostetakse tuleviku rahavoogu, võrreldakse ettevõtte käekäiku teiste sarnaste ettevõtetega börsidel ja arvestatakse, et ettevõte toodab tulevikus kasumit, selle järgi kujuneb ka aktsia hind," selgitas finantsnõustamisettevõtte Redgate Capitali juht Aare Tammemäe, miks valitsuse otsus Tallinna Sadamast kasum dividendidena välja võtta ei ole investorite ootuste seisukohalt oluline.

Tammemäe sõnul on sellisel juhul dividendide väljamakse igati tavapärane praktika. "Kapitalistruktuuri muudatused enne IPOt või muid rahastamistehinguid ei ole midagi erakordset. Seda võidakse teha ka laenude vähendamisega (kui omanik on laenu andnud), aktsiakapitali vähendamisega või erakorralise dividendimaksega. Võimalusi on veelgi," kommenteeris ta.

Valitsus otsustas neljapäeval maksta välja kogu peatselt börsile saadetava Tallinna Sadama jaotamata kasumi. Tallinna Sadamast võetakse tänavu dividende 105 miljonit eurot, koos tulumaksukohustusega teeb see 131,5 miljonit eurot. 2016. aasta lõpus oli Tallinna Sadamal jaotamata kasumina arvel 98 miljonit eurot. Möödunud aastal teenis riigifirma auditeerimata andmetel 26,4 miljonit eurot puhaskasumit.