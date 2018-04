Kaljulaid esitas Mart Laari keskpanga nõukogu juhi kohale

President Kersti Kaljulaid tegi riigikogule ettepaneku esitada Mart Laari teiseks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks.

"Kahekordne peaminister Mart Laar on oma mitmekülgsete teadmiste ja juhtimiskogemusega sobiv inimene täitmaks Eesti Panga nõukogu esimehe rolli ning on viie aasta jooksul oma sobivust ametisse tõestanud," selgitas Kaljulaid. Ta lisas, et Eesti Panga nõukogu esimees ei pea olema esimene valvekommentaator, kuid me vajame sel positsioonil tugevat isiksust ja usaldusväärset autoriteeti, kel kriitilisel hetkel oleks kogemusi ja julgust tegutseda.