Savisaare salasõnad

Kui tänane eurosaadik Yana Toom oli vastselt riigikokku valitud, püüdis ta alguses endistviisi bussiga tööl käia. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk tegid talle selgeks, et see on ränk viga.

Savisaar õpetas mulle väga palju, tunnistab Toom laupäeval kell 10 Äripäeva raadio eetris olevas persoonisaates. „Kui ma osutusin valituks riigikokku, siis ta ütles mulle, et vaata, nüüd hakkad sa head palka saama. Sa vahetad auto välja. Sa ostad endale kasuka. Sa ei käi enam jala. Sa kaotad sõbrad ja sa pole enam see, keda valiti.“

Toom meenutab, et tal oli alguses ikka väga imelik tunne. Ta elas tookord, 2011, Viimsis, Randveres, kus buss käib kord viiekümne minuti tagant. „Mul oli tunne, et mutid bussis vaatavad mind tõrjuvalt, et mida teeb siin see riigikogu saadik,“ kõneleb ta. „Tal pole taksoraha – või milles asi? Me oleme väike riik, kõik teavad, kes sa oled.“ Pikapeale olevat mutid bussis sellega ära harjunud, et Toom bussiga sõidab.

Parteikaaslane Heimar Lenk seda kiretult pealt vaadata ei suutnud. „Kuule, Yana, sa käitud valesti,“ õpetas ta. „Naispoliitik peab olema hästi riides, hästi lõhnama, alati hiljaks jääma – ja alati varem ära minema, sest tal on ju kiire. Isegi siis, kui tal ei ole. Ja sina käid siin lolli peaga vanade saabastega ja sõidad bussiga. Nii ei tohi.“

Savisaarele on Toom tagantjärele väga tänulik. „Edgar on alati soosinud naisi ja venelasi,“ lausub ta. „Keskerakond on olnud erakond, kus võimalusi anti päris paljudele – mitte kõik ei suutnud neid ära kasutada. Aga Savisaar ei kartnud võimalust anda, ja see on väga suur pluss.“

Toom lisab, et Eesti riik võlgneb Savisaarele väga palju. „Aga mingil hetkel jäi ta ilmselt uskuma, et eesmärk pühitseb abinõu,“ tunnistab ta. Ühtlasi avaldab Toom, et Savisaar on väga pika vihaga inimene. Viimati kohtus Toom temaga eelmise aasta juulis, kui teatas, et ei ühine kohalikel valimistel Savisaare nimekirjaga. „Kui tal oleks abi vaja, siis ma oleks muidugi tunniga kohal,“ sõnab Toom. „Aga – teades Edgarit – seda ei juhtu kunagi.“

Savisaar tõi Yana Toomi poliitikasse ja esitas ta eriliste teenete eest kodakondsuse saamiseks. Teine soovitaja oli Toomi ema Margarita Tšernogorova, kelle ärgitusel Toom astus 2009. aastal Keskerakonda. 2011. aastal valiti ta riigikokku ja 2014 ületas häältesaagi poolest Edgar Savisaart ja põrutas europarlamenti, kus praegu tegutsebki. Uut mandaati taotleb ta järgmisel aastal europarlamendi valimistel.

Toomi persoonisaade on Äripäeva raadio eetris laupeäval kell 10. Saadet juhib Vilja Kiisler.