Võlumiljonid? IT-ettevõtjad loodavad rahasajust suuremat remonti

Üks küsimus Hiljuti levis uudis, et e-riigi jaoks elutähtsad süsteemid on kokkukukkumise äärel. Kui hulluks võib seisu pidada? Siim Sikkut

majandusministeeriumi side- ja infosüsteemide asekantsler Eesti e-riik tervikuna ei ole veel kokku kukkumas, aga kindlasti on konkreetseid infosüsteeme ja seadmeid, kus olukord on hullem, sh sisejulgeoleku vallas. Kui mõni oluline lüli meie riigi infosüsteemist tervikuna ei toimi (nt rahvastikuregister), on ka teiste süsteemide funktsionaalsus ja toimimine piiratud või halvatud. Need ristsõltuvused on paratamatud – alternatiiv ehk kõige kokku koondamine oleks veel halvem variant.

Suursoo lausus, et turul teenuste pakkumisel oleks mitu head mõju. “See vastaks ühiskonna ootustele õhemast ja efektiivsemast riigist, annaks täiendava tõuke teenuste innovatsioonile ja tarbijakesksete teenuste arendamisele. Samuti kiirendaks teenuste uuendamist, kuna riigi e-teenuste arendamise võimekus on piiratud nii investeeringu kui ka inimressurssidega.” Sikkut märkis, et seni on infosüsteemide ehitamisel mindudki seda teed, et tellitakse töö sisse. Ta lisas, et riigihanked ei takista iseenesest teenuse sisseostmist, valik peitub IT-tellijate teadmises ja tahtes, samuti rahastusallikates – see on viide rangete reeglitega eurorahale.

Heinloo lisas, et üks riigi IT probleem peitub seaduseloomes: siiani on seaduste vastuvõtmistel tihti jäänud arvestamata, kui palju maksab muudatuste elluviimine infosüsteemides. “Põhjus on kas selles, et seda ei olegi alati võimalik eelarves ette näha või ei osata ega taheta seda teha,” ütles ta.

Sikkut nõustus Heinlooga: “IT-vajaduste arvesse võtmine uute seaduste juures on ­olnud nõrk koht. Siin saab lahendus olla poliitikakujundajate ja õigusloojate parem teadlikkus ja arusaam IT-lahenduste olemusest ja võimalusest.” Ta lisas, et poliitikamuutuste kavandamisel peab seetõttu olema juba varakult ka nõu andmas IT-spetsialistid.

Esirinnas olemiseks tuleb riskida

Laineste kirjutab arvamusloos, et riik peab valima suuna, kas tahame oma e-lahendustega olla tulevikus esirinnas või mitte. “Kui tahame olla esirinnas, siis tuleb meil luua palju uusi unikaalseid lahendusi, mida valmis kujul kelleltki võtta pole. Selleks tuleb võtta riske ning teha suuri investeeringuid,” märkis ta.

Laineste toob välja, et sel juhul peaks teenuseid arendama sellisel kujul, mis võimaldaks neid ka eksportida ja seetõttu väheneks ka omakulu. Ta leiab, et sobivam arendaja oleks just nimelt erasektor, kuna sedasi riske enda peale võttes peab ta enda edukuseks tagama, et see ka toimib.

Sikkut nentis, et kõigi riiklike projektide arendamisel on vastutus suur. “Oluline on targalt riske hinnata, aga ka enda võimekust hinnata ja teostuspartneri tööd juhtida,” ütles ta.