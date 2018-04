Raport: kaitseväelane aitas aseritel lobistada

Herkel kahtleb, kas raport suuri muudatusi toob. “Ma ei ole entusiastlik arvama, et sellest väga palju muutub, aga loodan, et igasuguste kingituste, hüvede ja ilusate ettepanekutega ollakse palju ettevaatlikumad,” sõnas Herkel.

Herkeli tunnistus annab muu seas ülevaate, kuidas ta kümme aastat tagasi pidas lahinguid niinimetatud Aserbaidžaani sõprade klubiga, mille liikmed takistasid kriitika kirjapanemist. Sellest kirjutab ta ka oma blogikandes.

„Osaliselt see mul siiski õnnestus ja päästsin oma maine pressikonverentsil tehtud suuliste avaldustega olukorrast, millest kõige kuulsamaks sai lause, et need valimised olid a very good swimming exercise, but unfortunately, [in] an empty pool,” seisab blogis.

Veest tühjas basseinis ujumisele viitamine tähendas, et tehniliselt kõik toimis Aserbaidžaani valimisjaoskondades, aga konkurentsi polnud: oponendid olid tasalülitatud ja meedia Aserbaidžaani siiani juhtiva Ilham Alijevi kasuks kallutatud.

„On ka üks väga kummaline ja naljakas viga. Kristiina Ojuland on kohe alguses tehtud soomlaseks. Kuna Ojuland kuulus ka “sõprade klubisse”, siis sellega on Eesti maine justkui kaitstud, aga soomlastel on vea tõttu kirjas koguni kaks Alijevi sõpra, sest pikaajalise Aserbaidžaani lobistina on eraldi käsitletud Soome kauaaegset vasakpoliitikut Jaakko Laaksot," kirjutab Herkel.



ENPA on üks Euroopa Nõukogu kahest peamisest organist, mis koosneb 47 riigi parlamendidelegatsioonidest.