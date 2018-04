Eesti laevaehitajad lõikavad Soome majandusõitsengust kasu

Welcomest OÜ

Tootmishinnad tõusuteel

Marine Upholstery’l jagub tellimusi aastani 2025. Laevaehitusfirmade nõuded mööblimaterjalile on väga kõrged, mistõttu on uudsed lahendused igasse eritellimusel valmivasse projekti sisse kirjutatud. Kuna Soome klient on erinevalt eestlasest nõus kvaliteetse töö eest ka vääriliselt tasuma, siis pole põhjust niipea kodusadamasse naasta. „Kindlasti saavad käibenumbrid olema tavapärasest erinevad,“ vaatas Kokk helgelt tulevikku.

Laevamööbli valmistamine pole tavasisustuse tootmisega võrreldav. Ettekirjutused on ranged. Näiteks peavad kõik materjalid olema tulekindlad ja tavapärasest vastupidavamad. Suurem osa mööblist peab olema kinnitatud põranda külge. „Kui sa ei suuda sellega arvestada, siis hiljem võib juhtuda, et toode lihtsalt ei sobi või ei mahu algselt plaanitud kohta,“ hoiatas Kokk.

Lauk kinnitas, et tellimusdiivanite tootmine ei ole odavate killast töö. Materjalid on muutunud kvaliteetsemaks, tehasetarned kiiremaks. Spetsialiste on juba praegu vähe ja tulevik uusi meistrikäsi juurde ei too. Tootmistehnoloogias, tõsi, erilisi muutusi ei ole, sest tegu on käsitööga ja selleks see ka jääb. „Väikseimgi mööndus kvaliteedis tähendaks turukonkurentsist välja langemist,“ nentis Lauk.