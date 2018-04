Energiatootmine käib täisvõimsusel

Märts tõi õlitootmise rekordi I kvartalis toodeti 104 000 tonni vedelkütuseid

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas tootmismaht 3% (3100 tonni)

2018. aasta I kvartalis müüdi 84 000 tonni vedelkütuseid (müügitulu 21,9 mln eurot)

Vedelkütuste müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19% (3,5 mln eurot) ja müügimaht kasvas 9% (6800 tonni)

Taastuvenergia osakaal energia kogutoodangust oli 13 protsenti. Kõige eeskujulikum taastuvenergia tootja oli Ruhnu, kus toodetakse üle poole energiast roheliselt. Kindlasti tasub silmas pidada ka põhjanaabrite riikliku prioriteeti rühkida taastuvenergia poole.

„Soovime rajada Soome tuuleparke. Meie ambitsioon on taastuvenergeetika 40protsendiline osakaal tootmisportfellis,“ sõnas Eesti Energia juht.

Puitmaterjalidest kasutati energiatootmiseks ainult jäätmepuitu ehk metallist puhastatud ehitusülejääke. Pool mahtudest seejuures imporditi.

Hiiumaa mahus tarbimine

Üks strateegilistest eesmärkidest, tuua energiamahukad tarbijad oma tootmisüksustele lähemale, on jõudnud esimeste klientideni. Kokku kuus suurtarbijat tegutsevad Balti ja Iru elektrijaamade juures. „Kuue peale kokku tarbitav hulk - 45 GWh - on võrreldav terve Hiiumaaga,“ tõi Sutter võrdluse.

Nimeliselt saab praegu mainida vaid bitcoinikaevandust Blockhive. „Teised kliendid ei ole soovinud, et neid välja toodaks. Valdavalt on tegemist andmetöötlussektori ettevõtmistega, kuid on ka üks innovaatilist seina- ja laekatte materjali tootev ettevõte,“ avaldas kommunikatsioonijuht Kaarel Kask.