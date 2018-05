Meerits uuest poliitjõust: muutusi on tõesti vaja

Ma olen selle seltskonna suhtes lootusrikas ja hoian neile kõvasti pöialt, rääkis Hansapanga üks asutajatest, ettevõtja ja investor Heldur Meerits uuest poliitilisest liikumisest.

“Eks sel poliitikal on oma loogika, aga ma näen kõige positiivsemana seda, et meil on tõesti muutusi vaja. Võib-olla on nüüd tegemist sellise jõuga, mis suudab veed liikuma saada,” rääkis Meerits, kelle sõnul on praegu õhus stagnatsioonihõngu.

Eelkõige on ettevõtjale meeltmööda teemad, mis on kirjeldatud uue poliitilise jõu Eesti 200 manifestis. Eriti toob ta välja uue reformidepõhise riigijuhtimise. “See haakub juba suhteliselt vanade Uus-Meremaa eksperimentidega, kus tehti ka nullpõhine eelarve. See töö tasuks ette võtta, mitte et paned lihtsalt eelmisele aastale paar protsenti juurde. Riik osutab küll hirmus palju teenuseid, aga kui palju siis neid õigupoolest vaja on ja mis neist kasu on?” arutles Meerits.