Lätis levib uus lihtsameelsete tüssamise skeem

Lätis on politsei algatanud uue, järjest enam leviva petuskeemi tõttu juba 12 kriminaalprotsessi, vahendas Läti venekeelne telekanal LTV7.

Viimasel ajal järjest enam levinud skeemi järgi helistatakse inimesele ja pakutakse investeerimisvõimalust, näiteks krüptovaluutasse. Kui äraräägitud ohver on petistele raha üle kandnud, on petised peagi koos rahaga kadunud.

Kõiki neid 12 uurimise all juhtumit ühendab asjaolu, et kõne tuleb Läti kohalikult numbrilt - kuid politsei esialgse uurimise põhjal ei tehta neid kõnesid üldsegi Euroopa Liidust. Ka on kõik helistajad olnud venekeelsed.

Politsei teatel panevad petised ohvrite püüdmiseks üles veebilehe, mille eluiga on tavaliselt umbes nädal - see kaob, kui kergeusklikelt on piisavalt raha kokku saadud.

"Praegu on meil menetluses 12 kriminaalasja, kus pseudomaaklerid teatud hetkest kadusid klientide radarilt ja nende platvormidele investeeritud raha lihtsalt haihtus. Suurim summa, mille üks ohver sellisel moel ära andis, oli 60 000 eurot. Keskmiselt jäävad kahjusummad 3000-4000 euro juurde," kommenteeris politseiameti küberkuritegevuse osakonna juht Dmitri Homenko telekanalile.

Ühe sellise kõne sai ka LTV7 toimetus. Pärast korduvaid katseid püüda välja selgitada, kust sai helistaja Aleksandr nende numbri, too hoopis solvus ja viskas toru hargile. Tegelikkus on selline, et helistaja ei tea, kellele ta helistab, numbri valib tema eest programm, mis annab suvalise kombinatsiooni, selgitas politsei ja lisas, et kes on sellise skeemi ohvriks langenud ja raha ära andnud, sel peaaegu puudub võimalus oma raha enam kunagi näha.