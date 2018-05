Riigile loovutatud murekinnisvara sunnib seadust muutma

Riigile üle antud kinnisvara väljaspool Ida-Virumaad: kaks korterelamut Martnas, korteriomandid Vigalas, Sangastes, Rakkes, Valgas jne.

Mäger: Riik ei saa loobutud kinnisomandi vastuvõtmisest keelduda.

Kui varaga on seotud kohustused, näiteks kommunaalteenuste võlg või seatud hüpoteek panga kasuks, siis mis neist kohustustest saab?

Mäger: Korteriomandi eelmise omaniku tekitatud võla korral vastutab uus omanik võla eest üksnes loobutud vara väärtuse ulatuses.

Kui palju on üle antud vara seas sellist kinnisvara, mida riik saaks hiljem enampakkumisel võõrandada?

Mäger: Riigile loovutatakse pigem kinnisomandeid, mis asuvad kahaneva rahvastikuga piirkonnas ning millele puudub turul nõudlus. Enampakkumisel võõrandatavaid korteriomandeid on vähe - neid võib kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Et kinnisomand enampakkumusel võõrandada, tuleb see selle väärtuse väljaselgitamiseks ära hinnata. Nagu öeldud, asuvad riigile loovutatud korterid turutõrkega piirkondades ning nende müük ei pruugi õnnestuda. Vähesed korterid, mis on seni õnnestunud enampakkumisel realiseerida, asusid n-ö elujõulistes, terviklikult asustatud korterelamutes. Need korteriomandid ei vajanud eelnevaid korrastustöid.

Millest laekub sel ja tuleval aastal erastamisraha, s.t raha, mida hakatakse kasutama riigile üle antud kinnisvara tarbeks?

Hänni: Praegu laekub erastamisraha veel üksnes maa erastamisest – peamiselt pikaajaliste järelmaksulepingute maksetest. Muud erastamisprogrammid, eelkõige riigiettevõtete erastamine, lõppesid juba 15-20 aastat tagasi. Maa erastamisest laekus 2017. aastal 7,598 miljonit eurot, 2018. aastal laekub prognoositavalt umbes 6 miljonit, 2019. aastal 4 miljonit eurot. Edaspidi hakkab laekumine järelmaksulepingute lõppemise tõttu vähenema, kuid jätkub väikeses ulatuses, ehk 2-3 miljonit eurot aastas kuni 2060. aastani.

Valitsuse omandireformi reservfondis on praegu umbes 13 miljonit eurot kasutamata raha ja see kulub peamiselt omandi- ja maareformi tegevuste rahastamiseks ning õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsioonide maksmiseks. Kahaneva rahvaarvuga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamise tegevuskavale, s-h riigile üle antud ehitiste esmaseks ülalpidamiseks planeeritakse omandireformi reservfondist eraldada sel aastal 1,15 miljonit eurot, järgmisel 2,15 miljonit eurot.

Aeg-ajalt kurdavad inimesed, et nende kodu läheduses on mahajäetud ning lagunevate hoonetega kinnistuid, mille omanikke ei suudeta leida. Kas ja mida võiks neile soovitada, kui nad tahavad, et peremeheta jäänud kinnisvara võtaks üle riik?

Mäger: Olukorras, kus teatud piirkondades nõudlus kinnisvara järele väheneb, varaga seotud kulud ületavad selle väärtust ja elanikkond kahaneb, tuleb alustada elamupiirkondade ümberplaneerimist, arvestada tegeliku nõudlusega ning luua osaliselt tühjade korterelamute asemele terviklikult asustatud elamuid. Eelkõige kannatab probleemse kinnisvara pärast korteriühistu. Probleemset vara ei pea üle andma riigile, piisab hagiavaldusest kohtusse ning kohus saab määrata äraolija, näiteks Venemaa kodaniku, varale hooldaja. Ka jõustus alates selle aasta jaanuarist korteriomandi ja korteriühistu seaduse punkt, mis parandab korteriühistu õiguslikku positsiooni korteriomanikest võlgnikelt võlgu välja nõuda, näiteks on seaduse alusel tekkinud pandiõigus.