Swedbanki Rumeenia vaidlus tõmbas sammu tagasi

Riigikohus rahuldas Swedbanki kassatsioonikaebuse ja saatis ringkonnakohtusse tagasi vaidluse, mis puudutab Swedbanki kaudu Rumeenia põllumaadesse investeeritud miljonite eurode kadumist.

Kergandbergi sõnul leiab kohus, et pangal on õigus ja kogu lugu on tegelikult aegunud. Juriidiliselt kohaldub nõuete aegumine siis, kui jõustub kohtuotsus, mida praeguseks ei ole veel juhtunud. „Ka sisulised etteheited pangale pole tõendatud. Hagejad lihtsalt pritsitvad välja väiteid, kuid ei tõenda neid,“ lisas Kergandberg. Kergandbergi sõnul andis riigikohus ringkonnakohtule ette küllaltki selged juhised, kuidas nad oma otsust tegema peaksid.

Swedbanki esindaja, advokaadibüroo Derling vandeadkovaat Erki Kergandberg sõnas, et tegu on Swedbanki jaoks vägagi positiivse otsusega. „Meie kassatsioonikaebus rahuldati pea sajaprotsendiliselt,“ ütles ta.

Kukk tõdes, et ideaalis oleks tõesti Swedbanki kassatsioonikaebus jäetud rahuldamata, kuid tuleb ka silmas pidada seda, et riigikohus ei jätnud jõusse maakohtu otsust, mida Swedbank oleks soovinud. Seega sisulised vaidlused ringkonnakohtus jätkuvad. „Investorite väljavaateid tänane otsus ei vähenda,“ ütles Kukk.

Kuke sõnul ei leidnud riigikohus, et nõue oleks tervikuna aegunud ega andnud ka ringkonnakohtule suuniseid taolise seisukoha kujundamiseks. „Vastupidi,“ väitis ta.

Kukk lisas, et riigikohus märkis, et aegumise hindamise käigus ei ole maakohus eristanud hageja nõudeid ega ka võimalikke nõude õiguslikke aluseid. Lisaks selle tuleb Kuke sõnul kohtutel jätkuvalt anda hinnang ka hageja väitele, et isegi kui nõuded oleksid aegunud, võib aegumisele tuginemine olla lubamatu, sest on vastuolus hea usu põhimõttega.

Pank mängib nõude aegumisele

Kui kogu asi 2016. aastal kohtusse anti, tegi maakohus otsuse Swedbanki kasuks ja jättis hagi rahuldamata. Nord Hill Land Portfolio apellatsioonikaebuse peale leidis ringkonnakohus mullu sügisel, et maakohus peaks asja uuesti üle vaatama ja andma ka Nord Hill Land Portfoliole võimaluse taotleda tõendite kogumist ja ka tunnistajate ülekuulamist.

See tähendab, et ringkonnakohus leidis, et hagejatel peaks olema õigus nõuda välja Swedbankilt asjassepuutuvaid dokumente.