TLT hädas trammide renoveerijaga

Tallinna Linnatranspordi AS pole saanud Tšehhi partnerilt kätte kõiki renoveeritud tramme ja kätte saadud trammide kvaliteediga on pidevalt probleeme, teatas pealinna transpordifirma.

Üle-eelmise aasta suvel sõlmitud lepingu järgi pidid kõik 14 trammi Tšehhi firma Cegelecilt käes olema ja võimelised alustama liinisõite.

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vääni sõnul on olukord aga selline, et käes on vaid 10 renoveeritud trammi ning nendegagi on pidevalt kvaliteediprobleeme, teatas TLT.

TLT on alustatud lepingus sätestatud trahvide sissenõudmist ning esimesed trahvisummad on ka laekunud.