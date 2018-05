Helmes jagab töötajatele ligikaudu 3 miljonit eurot

Ainult tellijale

Umbes kolm miljonit eurot ettevõtte väärtusest töötajatele jagav tarkvarafirma Helmes AS plaanib tulevikus üha rohkem töötajaid ettevõtete omanikeringi kaasata.

Miks otsustasite kaasata 70 Helmese töötajat ettevõtte omanikeringi?

Peamine põhjus on ikka see, et ehitades olulist ettevõtet, millel on potentsiaal maailmas kaugele jõuda, siis on õiglane nendega, kes aitavad ettevõtte arengule kõige rohkem kaasa, ettevõtte edu ka jagada. Oleme turul juba ammu tuntud sellepärast, et meil on töötajatega erinevaid kasumijaotamise kokkuleppeid.

Leidsime, et firmas ühtse mõtlemise ja ühise motivatsiooni tekitamiseks on optsioon parem vahend kui kasumiosad. Kasumiosade puhul motiveerib inimesi konkreetse üksuse kasum, optsiooni puhul terve firma väärtuse kasv. Tegu on ka instrumendiga, milles raha ei kaota ei saa – töötajal on võimalik kas võita või kõige halvemal juhul jääda nulli. See on hea investeering.