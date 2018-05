Hommikuprogrammis seletab Jüri Raidla uut algatust

14. mai 2018, 18:17

Teisipäeval kell 7 algavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis on kohal Jüri Raidla, kes räägib, miks 28 nimekat ettevõtjat asutasid Riigireformi sihtasutuse ja kuidas see võib mõjutada sisepoliitilisi arenguid.

Külla tuleb ka äsja taas Vabaerakonna juhiks valitud Andres Herkel, kelle partei toetus on langenud allapoole valimiskünnist. Stuudios on Igor Rõtov ja Eliisa Matsalu.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Kuidas leida kvaliteetseid aktsiaid hea hinnaga?

Mis on investorite suurim viga? Milliseid põhimõtteid tasub järgida nii üksikaktsiate valikul, kui ka kogu aktsiaportfelli koostamisel? Esitlusele tuleb LHV fondijuhi Mikk Tarase ettekanne raamatu „Intelligentne Investor“ esitluselt, mis on lindistatud aprillis.

13.00-14.00 "Globaalne pilk". Uurime, kuidas Eesti ettevõtjad oma tooteid maailma suurimatesse digipoodidesse, eeskätt Amazoni viivad. Avastame ka uue elukutse nimega private laberer. Stuudios on külas Scandinavian OÜ juhatuse liige, internetiturundaja ja koolitaja Egle Raadik-Gonchev ja Mihkel Moosel, kes asutas Amazoni agentuuri Digital Merchant. Agentuuri kaudu teenindab ta eelkõige Eesti tootmisettevõtteid ja aitab neil Amazoni kui kasumlikku ekspordikanalit avada. Saatejuht Liis Amor.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Milline on tasuvaim kütteliik? Energogen OÜ juhataja Taavi Lipstok kõneleb päikeseenergial põhinevatest elektritootmise lahendustest. Boschi soojustehnika Eesti müügijuht Margus Uusmees annab ülevaate, milline on eri küttelahenduste ja -viiside tasuvus. Selgub ka kõige tasuvam kütteliik eramaja puhul 20aastasel perioodil. Saatejuht on Lauri Leet.