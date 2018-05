Pariisi reformituuled ajavad Eesti idud õitsele

Skandinaavia minimalism müüb

Puitmajaklastri juhi Lauri Kivili sõnul on avatud turu tingimustes järjest suurem roll usaldusväärsusel, kvaliteedil, efektiivsusel ja oskusteabel. See võimaldab soodsaima hinna võistlusest välja astuda. “Järjest kasvavate tootmissisendite kontekstis ei ole madal müügihind enam aastaid konkurentsieelis,” sõnas Kivil.

Konkureerida ei tule seejuures ainult teiste ettevõtetega – peamiselt kohalikud, vähemal hulgal tegijad Soomest, Poolast, Kanadast –, vaid terve ehitustraditsiooniga. Puidumehed peavad end läbi rammima kivist, mis on Prantsusmaal konkurentsitult eelistatuim ehitusmaterjal. “Prantsuse ettevõtted toodavad puidust tehasemaju aastas ca 180 miljoni euro väärtuses, millele lisandub ca 80 miljonit impordina. See on marginaalne osa,” ilmestas Kivil.

Kalda tõi eeskujuks soomlased, kelle renomeed saadab looduslähedus ja disainiteadlikkus. Usalduse loob teenuse sisu ja kvaliteet. Keskmist tarbijat ei veena teadmine, et teenus-toode on pärit Eestist. “Tooteid tasub tutvustada kui põhjamaiseid. Nordic-disain ja teatud minimalism on trendikad,” soovitas ta.

Taxify avas oma teenuse Pariisis möödunud aasta oktoobris, nüüd toimetatakse juba Lyonis, plaan on veelgi laieneda. Undi sõnul on kriitilise tähtsusega kohalikku turgu tundva meeskonna leidmine, kes pakub platvormi kasutavatele autojuhtidele koolitusi ja tuge. Samas juhtis ta tähelepanu, et Taxify kogemust ei saa kõigile ettevõtetele üldistada.

“Sisenesime turule mujal järele proovitud mudeliga. Teenuse olemus oli klientidele tuttav ning tegu ei olnud innovatsiooniga. Pealegi on tehnoloogia-start-up’i turule mineku protsess märksa erinev väikeettevõtte või traditsioonilise suurettevõtte omast, kuna idufirma riskivalmidus on olemuslikult suurem,” sõnas Unt.