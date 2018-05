Kuhu kulub aktivistettevõtjate veerand miljonit?

Ainult tellijale

Priit Pokk 17. mai 2018, 11:53

Riigireformi sihtasutuse käsutuses olev 280 000 eurot kulub eelnõukavandite loomiseks ja ekspertide palkamiseks, kaastööd otsitakse ka välismaalt.

„Siiski on selge, et eelnimetatud töö tegemiseks on tarvilik kaasata ka teisi eksperte lepingulises korras. Analüüside jaoks palume tasustatavat kaastööd erinevatelt ekspertidelt kodu- ja välismaalt, pidades silmas ka mõttekodasid, näiteks Praxist, aga miks mitte ka meie keskpanka,“ sõnas ettevõtmise üks eestvedajatest Olari Taal. Sihtasutuse sisulist tööd hakkab vedama Rait Maruste. Jüri Raidla kavatseb sihtasutuse jaoks tööd teha tasuta.

Sihtasutuse tegevuse tarbeks annetasid 28 ettevõtjat igaüks 10 000 eurot. Sihtasutuses hakkab tööle kaks töötajat, kelle ülesandeks on ideede koondamine ja sõelumine ning eelnõu kavandite ja seletuskirjade teeside koostamine.

Otsitakse abi välismaalt

Samas rõhutas Taal, et koostöötellimuste esitamist ei ole veel konkreetselt otsustatud, need otsused sõltuvad muuhulgas ka ideekorje tulemustest. Tema sõnul vaadatakse ka seda, kas on midagi õppida välismaal tehtud reformidest.

"Ekspertarvamuste, uuringute ja muu kirjanduse jaoks on mõeldud samuti kasutada sihtasutuse raha,“ lisas Taal. Ta märkis, et näiteks toetutakse OECD uuringutele ning finantsasutuste analüüsidele.

Täpsem rahakasutus selgub siis, kui valmib tegevusplaan, mida hakatakse kokku panema järgmisel nädalal, seega ei osanud Taal veel öelda, mis proportsioonides millele raha kulub. Kui lõpuks raha üle jääb, suunatakse see heategevusse.

Nädala alguses teatas rida tuntud ettevõtjaid, et loovad Riigireformi sihtasutuse nimelise mõttekoja, mille eesmärgiks on pakkuda riigireformi edasi viimiseks välja ideid ning tuua see uutel valimistel arutelude keskpunkti.